Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

Bordo-mavili takım 26. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 4 ve 26'da Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39'da Dorukhan'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Uğurcan gole izin vermedi

67. dakikada Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısında gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 63'e yükselterek yoluna emin adımlarla devam etti. Akdeniz ekibi ise 40 puanda kaldı.