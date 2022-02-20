Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında lider Trabzonspor müthiş futbol sergilediği maçta Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen bordo-mavili takım bu sonuçla bir engeli daha aştı.
20 Şubat 2022, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili takım 26. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 4 ve 26'da Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39'da Dorukhan'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Uğurcan gole izin vermedi
67. dakikada Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısında gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor maçı 4-0 kazanmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 63'e yükselterek yoluna emin adımlarla devam etti. Akdeniz ekibi ise 40 puanda kaldı.
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