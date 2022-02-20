Futbol Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

Futbol

Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında lider Trabzonspor müthiş futbol sergilediği maçta Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen bordo-mavili takım bu sonuçla bir engeli daha aştı.

20 Şubat 2022, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bordo-mavili takım 26. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 4 ve 26'da Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39'da Dorukhan'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Uğurcan gole izin vermedi

67. dakikada Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısında gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 63'e yükselterek yoluna emin adımlarla devam etti. Akdeniz ekibi ise 40 puanda kaldı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahalarda görmek istediğimiz hareketler: Alanyaspor taraftarından Bakasetas ve Siopis'e jest