Fransa Türkiye maçı 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek
Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.
Fransa'nın 11'i: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Coman, Tolisso, Ndombele(Kante), Matuidi, Griezmann, Giroud
A Milli Takımımızın Fransa 11'i: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak
Bu haberi de okudularFransa, Türkiye'yi yenmenin planlarını yapıyor