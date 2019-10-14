Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Fransa'nın 11'i: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Coman, Tolisso, Ndombele(Kante), Matuidi, Griezmann, Giroud

A Milli Takımımızın Fransa 11'i: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

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