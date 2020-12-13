Fuat Çapa'nın corona virüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
13 Aralık 2020, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.
Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.
AA
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