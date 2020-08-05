Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, uzun süredir dillendirilen Galatasaray-Arda Turan flörtlü imzaya döküldü.

Transferin detayları henüz bilinmezken daha önce Arda Turan'ın garanti ücreti olmayacağı ve maç başı 15 ila 25 bin euro arası bir ücretle, şampiyonluk ve galibiyet bonusuyla oynayacağı söylenmişti.

A Spor'daki habere göre Arda 1+1 yıllık imza attı ve 66 numaralı formayı giyecek.