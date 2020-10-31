Galatasaray, BB Erzurumspor maçından sonra MKE Ankaragücü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini ikiye çıkardı.

Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 13’e çıkardı. Ligde bu sezonki dördüncü 3 puanını elde eden sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk maçını kazanmış, daha sonra oynadığı 3 mücadelede de 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.

Galatasaray’da Marcao sakatlandı

Galatasaray’ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, MKE Ankaragücü maçının 75. dakikasında sakatlanarak yerini Ryan Donk’a bıraktı.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Galatasaray’da Marcelo Saracchi’nin ardından Marcao da sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 65. dakikasında sakatlanan Brezilyalı defans oyuncusu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti. Daha sonra karşılaşmaya devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı.



