Galatasaray derken Başakşehir'e! Emre Belözoğlu bitiriyor
Konyaspor'un futbolcusu Serdar Gürler için Galatasaray ve Trabzonspor'un adı geçiyordu. Hatta Galatasaray ile anlaştığı iddiaları dolanan oyuncu için yepyeni bir haber geldi. Serdar, Başakşehir'e transfer olmak üzere.
12 Ocak 2022, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Milliyet'teki habere göre, Serdar Gürler Başakşehir'e transfer olmaya çok yakın.
Adı Galatasaray'a anılan oyuncu için Konyaspor yetkilileri açıklama yapmış ve "Henüz bir transfer söz konusu" değil diyerek yalanlamışlardı.
Edin Visca'yı Trabzonspor'a yollayan Başakşehir, boşluğu Serdar ile dolduracak. Transferin kısa süre için açıklanması bekleniyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir devre arasındaki ilk transferini yapmak üzere.