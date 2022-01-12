Milliyet'teki habere göre, Serdar Gürler Başakşehir'e transfer olmaya çok yakın.

Adı Galatasaray'a anılan oyuncu için Konyaspor yetkilileri açıklama yapmış ve "Henüz bir transfer söz konusu" değil diyerek yalanlamışlardı.

Edin Visca'yı Trabzonspor'a yollayan Başakşehir, boşluğu Serdar ile dolduracak. Transferin kısa süre için açıklanması bekleniyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir devre arasındaki ilk transferini yapmak üzere.