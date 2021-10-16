Haberler Futbol Haberleri Galatasaray'da beklenen karar açıklandı Galatasaray'da beklenen karar açıklandı Futbol Galatasaray Kulübü’nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi. 16 Ekim 2021, Cumartesi 23:12 Son Güncelleme: 16.10.2021 23:12 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Galatasaray Kulübü Mustafa Cengiz Galatasaray Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio’dan aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ziyaret Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılara bir yenisi daha eklendi Merkel’den Türkiye ziyareti paylaşımı 16 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar