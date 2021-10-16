Futbol Galatasaray'da beklenen karar açıklandı

Galatasaray'da beklenen karar açıklandı

Futbol

Galatasaray'da beklenen karar açıklandı

Galatasaray Kulübü’nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 23:12 Son Güncelleme:
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