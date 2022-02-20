Süper Lig 'de kötü zamanlar geçiren Galatasaray , deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Cim Bom'da uzun süren sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın İzmir'e gidecek kafilesinde Alpaslan Öztürk, Morutan ve Arda Turan yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.