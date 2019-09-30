PSG'nin eksikleri önemli

PSG grubun ilk maçında eksiklerine rağmen Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla yenmişti. Ligin başında Neymar'dan uzun süre faydalanamayan PSG'de Mbappe, Cavani ve Draxler gibi önemli eksikler de bulunuyordu.

Draxler ve Cavani hala sakat. Mbappe, Bordeaux maçıyla beraber sahalara dönmesine rağmen Thomas Tuchel, onun Galatasaray maçının tamamında oynayamacağını açıkladı. Icardi ise Galatasaray maçıyla beraber formasına kavuşacak fakat ne kadar süre acalağı belirsiz. Neymar ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

PSG'nin Galatasaray kafilesi: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi.





Defans sağlam ama...

Bu eksikler PSG'nin hücum gücünü olumsuz etkilese de defansta oldukça istikrarlı bir görüntü çiziyorlar. Ligde 8, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç oynayan PSG, 9 maçta sadece 4 gol yedi. Bu 4 golün 2'si Reims'ten, diğer 2'si ise Rennes'den geldi.

Real Madrid karşılaşması da dahil 9 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan PSG kolay gol yemiyor fakat yiyince de yeniliyor.

Tek gollü galibiyetler ve Neymar

PSG ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet 1 yenilgi aldı. Aldığı 3 galibiyetin tamamı Neymar'ın son dakikalardaki golleriyle 1-0'lık skorla geldi. Galatasaray maçında ise Neymar, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Icardi ve Mbappe'nin ise 90 dakika olmasa da süre alması bekleniyor.

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