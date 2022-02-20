Gaziantep FK evinde ilk kez yenildi: Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.

Günay Güvenç iki penaltı kurtardı

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Assombalonga'nın 56 ve 81. dakikalarda kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.

Erol Bulut evinde ilk kez yenildi

Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.







