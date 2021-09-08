Futbol Gaziantep FK Fenerbahçe'den Caulker'ı kadrosuna kattı

Gaziantep FK Fenerbahçe'den Caulker'ı kadrosuna kattı

Futbol

Gaziantep FK Fenerbahçe'den Caulker'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Steven Caulker, takımdan ayrıldı. Oyuncu bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu.

08 Eylül 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'de Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Steven Caulker, bu durumdan oldukça kötü etkilenmişti. Instagram hesabından sitemlerini ileten Caulker, takımdan ayrıldı ve Gaziantep FK'ya imza attı.

Alanyaspor'da da hocalığını yapan Erol Bulut ile yeniden çalışacak olan Caulker için açıklama da geldi.

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz" dedi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na ne diyecek? Büyük buluşma...