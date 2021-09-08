Fenerbahçe'de Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Steven Caulker, bu durumdan oldukça kötü etkilenmişti. Instagram hesabından sitemlerini ileten Caulker, takımdan ayrıldı ve Gaziantep FK'ya imza attı.

Alanyaspor'da da hocalığını yapan Erol Bulut ile yeniden çalışacak olan Caulker için açıklama da geldi.

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz" dedi.