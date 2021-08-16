Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresun GS maçı muhtemel 11'ler
Giresunspor Galatasaray karşılaşması, Süper Lig açılış haftasının kapanış maçı olacak. Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, deplasmanda Giresunspor karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Giresunspor ise, kendi sahasında olmanın avantajıyla sarı kırmızılı ekip karşısında 3 puan için mücadele edecek. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresun GS maçı muhtemel 11'ler…
16 Ağustos 2021, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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Giresunspor, Galatasaray’la karşı karşıya geldiği son 5 Süper Lig maçından sadece 1 defa mağlubiyetle ayrıldı ve bu mağlubiyetin üzerinden 45 yıl geçti. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında eşleşen iki takım için bu maçı kazanmak oldukça önem taşıyor. İzleyenlere büyük bir seyir keyfi yaşatacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğu da büyük merak konusu oldu. İşte, Giresun GS maçı muhtemel 11'leri ve bu heyecanlı mücadele hakkında merak edilen detaylar…
GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi akşamı 21.45'te başlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Bu heyecanlı mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GİRESUN GS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11’İ
- Okan
- Umut
- Balde
- Junior
- Flavio
- Nalepa
- Pelupessy
- Bacelar
- Hüsamettin
- Perez
- Zeki
GALATASARAY MUHTEMEL 11’İ
- Muslera
- Diagne
- Kerem
- Feghouli
- Cicaldau
- Berkan
- Taylan
- Van Aanholt
- Marcao
- Luyindama
- Boey
GİRESUNSPOR İLE GALATASARAY ARASINDAKİ 13. RANDEVU
Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ile 12 defa karşı karşıya geldi.
Galatasaray bu müsabakalardan beşinde galibiyetle ayrılırken, Giresunspor 2 maçtan üstün ayrıldı. İki takım arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Bu oynanan 12 maçta, Galatasaray 18 gol atarken, Giresunspor 11 defa GS ağlarını havalandırdı.