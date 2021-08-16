Giresunspor, Galatasaray’la karşı karşıya geldiği son 5 Süper Lig maçından sadece 1 defa mağlubiyetle ayrıldı ve bu mağlubiyetin üzerinden 45 yıl geçti. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında eşleşen iki takım için bu maçı kazanmak oldukça önem taşıyor. İzleyenlere büyük bir seyir keyfi yaşatacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğu da büyük merak konusu oldu. İşte, Giresun GS maçı muhtemel 11'leri ve bu heyecanlı mücadele hakkında merak edilen detaylar…

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi akşamı 21.45'te başlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Bu heyecanlı mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUN GS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11’İ

Okan

Umut

Balde

Junior

Flavio

Nalepa

Pelupessy

Bacelar

Hüsamettin

Perez

Zeki

GALATASARAY MUHTEMEL 11’İ

Muslera

Diagne

Kerem

Feghouli

Cicaldau

Berkan

Taylan

Van Aanholt

Marcao

Luyindama

Boey

GİRESUNSPOR İLE GALATASARAY ARASINDAKİ 13. RANDEVU

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ile 12 defa karşı karşıya geldi.

Galatasaray bu müsabakalardan beşinde galibiyetle ayrılırken, Giresunspor 2 maçtan üstün ayrıldı. İki takım arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Bu oynanan 12 maçta, Galatasaray 18 gol atarken, Giresunspor 11 defa GS ağlarını havalandırdı.



