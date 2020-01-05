Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (30 Aralık-5 Ocak haftası)

Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirleyecek. Peki sence bu #haftanıniyihaberi hangisiydi?

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Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (30 Aralık-5 Ocak haftası)

30 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı. - Devamını oku...

Avustralya'da iki balıkçı gece saatlerinde okyanusa düşen bir koalayı fark ettiler. Balıkçılardan biri suya atlayarak çırpınan koalayı kurtardı.


31 Aralık Salı, #gününiyihaberi - 2020 yılına girdiiiik. - Devamını oku...


1 Ocak Çarşamba, #gününiyihaberi - Haluk Levent, hastanede tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. - Devamını oku...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramayan kuzusunu yaşatmak için alternatif bir çözüm üretti. Kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup bir bezle bağlayarak rahatça annesini emebilmesini sağladı. - Devamını oku...

Emina Jahovic: "Mustafa ile gerçekten sıkı arkadaşız. Boşanırken bile çok iyiydik. Hatta adliyeden çıkıp eve birlikte döndük. Çocuklarla sofraya oturup döner yedik"


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