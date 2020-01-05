Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (30 Aralık-5 Ocak haftası)

30 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı. - Devamını oku...

Avustralya'da iki balıkçı gece saatlerinde okyanusa düşen bir koalayı fark ettiler. Balıkçılardan biri suya atlayarak çırpınan koalayı kurtardı.





31 Aralık Salı, #gününiyihaberi - 2020 yılına girdiiiik. - Devamını oku...





1 Ocak Çarşamba, #gününiyihaberi - Haluk Levent, hastanede tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. - Devamını oku...





2 Ocak Perşembe, #gününiyihaberi - 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup yürümesini sağladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramayan kuzusunu yaşatmak için alternatif bir çözüm üretti. Kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup bir bezle bağlayarak rahatça annesini emebilmesini sağladı. - Devamını oku...





3 Ocak Cuma, #gününiyihaberi - Barınağa bırakılan kedi Katryn, yavru köpekleri evlat edindi. - Devamını oku…

Katryn isimli kedi, çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybetti. Hayvan kurtarma merkezine götürülen kedi, bu kez merkezdeki yavru köpekleri evlat edindi.





4 Ocak Cumartesi, #gününiyihaberi - 2019'da Norveç'in başkenti Oslo'da trafik kazaları sonucu sadece bir kişi hayatını kaybetti. - Devamını oku…

2019'da Norveç'in başkenti Oslo'da trafik kazaları sonucu sadece bir kişi hayatını kaybetti. Kıtanın en güvenli ülkelerinden İngiltere'nin başkenti Londra'da ise bu sayı 126.





5 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - İdeal ayrılık: Emina Jahovic ve Mustafa Sandal'ın boşandıktan sonra eve gidip döner yemesi.

Emina Jahovic: "Mustafa ile gerçekten sıkı arkadaşız. Boşanırken bile çok iyiydik. Hatta adliyeden çıkıp eve birlikte döndük. Çocuklarla sofraya oturup döner yedik"



