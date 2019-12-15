Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (9-15 Aralık haftası)

9 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Çuvaldaki köpekler, avcılar tarafından kurtarıldı

-Manisa Salihli'de, biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bir grup avcı tarafından kurtarıldı.-Devamını oku...





10 Aralık Salı, #gününiyihaberi - Kedi 'Kartal' okulun maskotu oldu

-Kayseri’de bir okulda çocuklara hayvan sevgisini doyasıya yaşatmak amacıyla sahiplenilerek Kartal ismi verilen kedi, kısa sürede okulun maskotu oldu. Devamını oku...





11 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Emlak şirketi, çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı.

-Emlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı - Devamını oku...





12 Aralık Perşembe, #gününiyihaberi - 10 binde bir görülen hastalıkla doğan bebek kurtarıldı.

-10 binde bir görülen doğum vakası 'Omfalosel' Trabzon'da yaşandı. Nadir görülen Omfalosel anomalisi ile doğan bebeğin organları ameliyatla karın içine yerleştirilerek taburcu edildi. - Devamını oku...





13 Aralık Cuma, #gününiyihaberi - Sahibinin asansöre binerken unuttuğu köpeği, komşusu kurtardı.

-ABD'de Johnny Mathis isimli adam, asansöre binerken köpeğini dışarıda unutan komşusunun köpeğini kurtardı. Devamını oku...





14 Aralık Cumartesi, #gününiyihaberi - Bu yıl 537 bin 424 deniz kaplumbağası kurtarıldı.

-Deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları kapsamında bu yıl 537 bin 424 adet deniz kaplumbağası deniz ile buluştu. - Devamını oku...





15 Aralık Pazar, #gününiyihaberi - 69 yaşındaki fizik profesörü, dersleri eğlenceli hale getiriyor.

Öğrencilerinin derse ilgisini uyandırma derdi taşıyan ABD’li Fizik ve Astronomi Profesörü 69 yaşındaki David Wright, sınıfta ağzıyla alev yapıyor, okul koridorlarında tekerlekli tahta üzerinde kayıyor, çivi dolu sedyeye yatıyor. - Devamını oku...



