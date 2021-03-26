Hakan Çalhanoğlu: İnşallah ülkemize galibiyetle döneriz

İtalya’nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Uluslar Ligi’ndeki performansımızı çabuk unutup, turnuvaya iyi başlamak istedik. Hollanda maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Yarınki maç da bizim için çok önemli. Bana göre Hollanda ve Norveç gruptaki en iyi rakiplerimiz. İnşallah yarın ülkemize galibiyetle döneriz" dedi.

"SORUMLULUK ALMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, 10 numara giyen oyunculardan beklentinin her zaman yüksek olduğunun ve kendisinin bu nedenle pişmanlık hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Hiç pişman olmadım. Çok sevdiğim bir numara. Sorumluluk almayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri sorumluluk aldım, hayatım boyunca de alacağım. Hem Bayer Leverkusen’de hem de Milan’da 10 numaralı formayı severek giydim. Fark yaratan hep 10 numaralar olur ama zaman değişti. Benim için daha çok takım oyunu önde. O yüzden herkes sorumluluk almalı" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLCULAR HEP YETENEKLİDİR"

A Milli Takımda görev alan futbolcuların Avrupa’nın önemli liglerinde forma giydiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Türk futbolcular hep yeteneklidir. Hollanda maçında ilk 11’imizin hemen hemen hepsi Avrupa’da oynuyordu. Sadece Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır Türkiye’dendi. Bu her şeyi gösteriyor. Bana göre Avrupa’dan çok ilgi görüyoruz. Çok yetenekliyiz. Tabii ki teknik ve taktik anlamda da gelişmemiz gerekiyor. Bunları da ilerleyen zamanda halledeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ZLATAN IBRAHIMOVİC’İ Mİ BURAK YILMAZ MI?

Hakan Çalhanoğlu, kendi kuracağı takıma Milan’dan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic’i mi yoksa milli takımdan Burak Yılmaz’ı mı alacağının sorulması üzerine, "Eğer hoca olsaydım çift forvet oynardım. İkisini de alırdım" diye cevap verdi. Hakan Çalhanoğlu’nun bu açıklamasının üzerine basın toplantısında yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İyi hoca olacak" ifadelerini kullandı.

DHA