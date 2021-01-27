Ekonomi Hamside av yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Hamside av yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Ekonomi

Hamside av yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:34 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Yasak 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı

Bu değerlendirmeye göre, hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun (9 cm) altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görüldü.

Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Bu süre içinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekipler tarafından devamlı olarak takip edilerek, söz konusu karasularda iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecek.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimetrenin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında özellikle Bulgaristan sınırımız İğne Ada açıkları ve Marmara’da yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsiler avlanılabilecektir. Bakanlığımızca denizlerimizde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimler her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütülecek, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

AA

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