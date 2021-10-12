Hamsik'in durumu MR sonrası belli olacak
Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku yaşanıyor. Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
12 Ekim 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.
Trabzonspor duyurdu:
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" dedi.
BUNLARI DA OKUYUN