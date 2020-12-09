Dünya İngiltere'de teknoloji firması hisselerini çalışanlarına hediye etti

İngiltere'de teknoloji firması hisselerini çalışanlarına hediye etti

Dünya

İngiltere'de teknoloji firması hisselerini çalışanlarına hediye etti

İngiltere'de teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirket hisselerini 74 personeline hediye etti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 14:37 Son Güncelleme:
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İngiltere’de teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar sterlin değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

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Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi. Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor. 

DHA


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