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Zayıflatan 4 haftalık süt diyeti planı
Son zamanlarda pek çok insanın kilo vermek için süt diyeti yaptığını duymuşsunuzdur. Popülerliği git gide artan süt diyeti nasıl yapılır merak ediyor olabilirsiniz. Ancak yeni ve alışılmadık bir diyet uygulamadan önce, potansiyel risklerin yanı sıra ne gibi yararlar sağlayabileceğini de bilmek önemli. Zayıflatan 4 haftalık süt diyeti planına yakından bakalım. /ÖZEL
Bel ağrısına karşı bel kaslarını güçlendirecek 3 basit egzersiz
Bel ağrısından şikayet ediyorsanız fazla kilolarınızı vermeniz ve egzersiz yapmanızın bel sağlığınız için önemi büyük. Peki bel kaslarınızı güçlendirmek için hangi hareketleri yapabilirsiniz? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, Özgür Gökmen Çelenk'e Posta Gazetesi okurları için belinizi zorlamadan kaslarınızı güçlendirmenizi sağlayacak 3 basit hareketi anlattı.
Az yese de kilo veremeyenlere uzman önerileri
Zayıflama diyetleri hazırlanırken ilk etapta kişinin metabolizma hızının ölçülür. Daha sonra günlük fiziksel aktiviteleri incelenerek günde ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulduğunun hesaplanır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, 'Eğer metabolizma hızınız düşükse, kalori kısıtlamanız yeterince yapılamaz ve kilo vermekte zorluk çekersiniz' diyor. Az yeseniz de kilo almaya devam ediyorsanız, metabolizma hızını artıran tavsiyelere kulak verin.
Kilo verdiren ceviz, 17 ayrı faydaya sahip!
Ceviz, lezzetli olmasının yanı sıra sağlığa da son derece faydalıdır. LDL (kötü) kolesterolün düşürülmesi, iltihaplanmanın önlenmesi, metabolizmanın iyileştirilmesi, kilo yönetimi ve diyabet kontrolü sağlayabilir. Ceviz ayrıca beyin sağlığına fayda sağlayabilir ve bir ruh halini güçlendirebilir. Mucizevi yemiş cevizin 17 faydasını anlattık. /ÖZEL
Sarkık kollardan kurtulmanın etkili yolları
Sarkık kollar kötü bir görünüme neden olduğundan, sizi el sallamaktan bile alıkoyabilir. Dünyada milyonlarca insanın ortak sorunu olan kol sarkmasının birçok nedeni var. Genetik yapınıza bağlı olarak, vücudunuz farklı alanlarda yağ biriktirmeyi seçecektir. Bazı kişiler göbek, uyluk, boyun veya kalçada yağ biriktirirken birçok insanda bu bölge kol oluyor. Kadınlarda kol yağı birikmesi ve kol sarkması, erkeklerden daha fazla görülüyor. Kollarınızdaki yağ, ortadan kaldırılması en zor olanlardan biri. İster fazla kilolu olun, ister kilo vermiş olun, sarkık kollarınızdan kurtulamıyorsanız şimdi bahsedeceğimiz çözüm yollarını deneyebilirsiniz. /ÖZEL
İyi bal nasıl anlaşılır? Ham bal nasıl olmalıdır, baldaki prolin nedir? Prolin miktarı ne kadar olmalıdır?
Doğanın mucizelerinden bal, sahtesi en fazla üretilen arı ürünlerinden biri. İyi balı anlamak gerçekten zor ancak imkansız değil. Bunun için önce üretim süreçlerine bakmak gerekiyor. Ardından etiket okuma konusunda bilinçlenmek... Peki iyi balı nasıl anlayabiliriz? Ham bal nedir, sofra balından farklı mıdır? Balın şifa kaynağı olabilmesi için nasıl değerlere sahip olması gerekiyor? Posta Gazetesi yazarlarından olan, Türkiye'nin en ünlü şeflerinden ve MasterChef programı jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan iyi balı anlamak için bilmemiz gerekenleri, ham balı öğrendik.
En sağlıklı 4 gece atıştırmalığı
Hepimizin geceleri midesi kazınıp biraz kendini şımartmak istediği anlar olmuştur. Hem bunu yaparken hem de formunuzu korumanız mümkün. En sağlıklı 4 gece atıştırmalığı şöyle...
Hızlı yağ yakan en iyi 8 egzersiz
Kilo vermek ve şekle girmek istiyorsanız, ancak spora yeteri kadar vakit ayıramıyorsanız, kısa sürede yağ yakmanıza yardımcı olacak en etkili egzersizleri uygulamanın tam sırası! Vücudun birçok yerinde yağ birikir ve bu yüzden yağ yakma egzersizleri, tüm vücudunuzu çalıştırarak şekilli bir vücut elde etmenizi sağlayabilir. İşte hızlı yağ yakan en etkili egzersizler. /ÖZEL
Yağ yakımı için tüketilmesi gereken en önemli gıda
Kahvenin insan beden ve ruhsal sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor. Peki kahve tüketerek yağ yakımı mümkün mü? Yağları eritmek için kahve nasıl tüketilir?
Sağlıklı beslenme için 9 ipucu
Bu 9 pratik ipucu, sağlıklı beslenmenin temellerini kapsar ve daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. / ÖZEL
Tekerlekli sandalyede kilo kontrolü ve zayıflama önerileri
Tekerlekli sandalye kullanan yetişkinler, fiziksel aktivite yoluyla daha az kalori kullanma eğiliminde oldukları için kilo vermeyi daha zor bulabilirler. Ama yine de sağlıklı bir kiloya ulaşmak için yapabileceğiniz değişiklikler var. / Özel
10 maddede çok düşük kalorili diyetler ve etkileri
Düşük kalorili şok diyetlerle sıklıkla uğraşan biriyseniz bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler var. İşte düşük kalorili diyetlerin zararları
Turp nelere iyi gelir? Turpun ne kadar çok faydası olduğuna şaşıracaksınız!
İçerdiği çok sayıda vitamin ve mineral sayesinde kış aylarının sağlık deposu olan turp, bu sayede kışı ‘turp gibi’ geçirmemize de katkı sağlıyor. Ancak turpun hangisi daha faydalı biliyor musunuz?
Yeni yıldan önce incecik olun! İşte en etkili zayıflatan 5 yöntem
Fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulmak istiyorsanız harekete geçme vakti geldi. İster bir kaç kilo fazlanız olsun, isterse 6-7 kilo fazlanız olsun yeni yıldan önce sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vaktiniz hala var. İşte harika öneriler ve haftada 2-3 kilo vermenizi sağlayacak yöntemler... / ÖZEL
Uzmanından, metabolizmayı hızlandıran 7 öneri
Metabolizmanın vücudun yürüttüğü faaliyetlerin tümü olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Pınar Çoban Çinko, 'Metabolizma hızı, vücudunuzun çalışırken ne kadar enerji harcadığının göstergesidir. Yaşınız ne kadar genç olursa metabolizmanız da o kadar hızlı çalışır. Metabolizmanın daha hızlı çalışması, daha çok enerji harcanması demektir. Yaş aldıkça metabolizmanız da yaşlanır ve yavaşlar' dedi. Uzman diyetisyen, metabolizmayı hızlandıran 7 öneri verdi.
Sağlıklı ve hızlı! Dukan diyeti: Yapılışı, etkinliği ve beslenme listesi
Son yılların en başarılı diyetlerinden biri olan Dukan diyeti ile kilo vermeniz kaçınılmaz. Peki, nedir bu dukan diyeti ve nasıl yapılıyor? Dukan diyetinde ne yenir, ne yenmez? Dukan diyet listesi
Yedikçe kilo verdiriyor! İşte, en hızlı zayıflatan 5 yeşil kür
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