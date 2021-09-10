İstavrit 25 TL fiyatla balık tezgâhlarının lideri oldu

1 Eylül’de başlayan av sezonunun ilk haftasında tezgâhlar balıkla doldu. Dargelirlinin gözdesi istavrit 25 TL fiyatla tezgâhların lideri oldu. İstavritin peşinden sardalya geliyor.

Balık sezonunun henüz ilk haftasında istavrit tezgâhların kralı oldu. Balıkçıların ağlarına yeteri kadar dolan istavrit tezgâhlarda 25 TL’den satılırken, balık severlerin sıklıkla sorduğu palamuttan henüz iyi haberler verilmedi. İstavritin yanı sıra Çanakkale açıklarında ve Ege Denizi’nde avlanan sardalya de ikinci tercih olarak ilgi görüyor. Sardalya 35 TL’den satılıyor.

HAMSİ VE İSTAVRİT

15 Nisan’da başlayan ve 123 gün süren av yasağının ardından 1 Eylül’de başlayan balık av sezonunun ilk haftasında istavrit tahta oturdu. Yaklaşık 20 bin balıkçı teknesinin açık denizlere ve iç sularda sürdürdüğü avın ilk günlerinden itibaren istavrit yeteri kadar ağlara geliyor. Karadeniz’de hamsinin ardından en çok avlanan balık olan istavrit sürdürülebilir balıkçılık açısından da çok önemli.

Tezgâhlarda 25 TL’den satılan istavritin özellikle kalp sağlığına dikkat eden balık severlerin tercihi olduğunu söyleyen Kadıköy’deki balıkçılardan Yaşar Çay, sezonun başında oldukları için hamsinin istavritin tahtını ele geçirebileceğini vurguladı.

32 yıllık balıkçı olan Çay, “Tüketiciler henüz palamut mevsiminin gelmediğini biliyor. Yine de sezon açıldığı için bize ne zaman tezgâha geleceğini soruyorlar. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de istavrit. Hamsiden daha irice olduğu için her türlü pişirme yöntemiyle yapıldığı için alıcısı bol. Palamut ya da hamsi gelene kadar istavrit tezgâhlarımızda balık severlerin ilk tercihi olacak gibi gözüküyor” dedi.

Öte yandan çupra ve levrek gibi çiftlik üretimi balıklara ilginin azaldığı görülürken istavrite göre daha büyük olan Ege Denizi balığı sardalyanın de çok satıldığı görüldü. Kilosu 35 TL’den satılan sardalya parıldayan gümüş rengi ile ilgi görüyor.

İŞTE GÜNCEL BALIK FİYATLARI

- İstavrit: 25 TL

- Hamsi: 30 TL

- Sardalya: 35 TL

- Mezgit: 60 TL

- Barbun: 60 TL

- Karadeniz somonu: 45 TL

- Çupra-Levrek: 50-60 TL



