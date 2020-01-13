Jeremain Lens sahalardan 1 ay uzak kalacak

Beşiktaş, Altınordu maçında sakatlanan Jeremain Lens için resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"