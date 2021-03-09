Almanya'nın başında tam 15 yıldır bulunan Joachim Löw, bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

2006 yılında Almanya'nın başına geçen Löw, milli takımla 2014 Dünya Kupası'nı ve 2017 Konfederasyon Kupası'nı kazanmıştı. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynamış ancak İspanya'ya kaybetmişti.

Alman futbolunun gelişiminde ve İspanya'nın hegemonyasını bitirmesinde önemli rol oynayan Löw, milli takım sonrası nasıl bir kariyer çizeceğini ise henüz açıklamadı.