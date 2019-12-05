Kalp krizi, ani gelişen ve ölüm ile sonuçlanabilen bir hastalıktır ve Türkiye’de ölümlerin çoğu kalp krizi yüzünden gerçekleşir. Kalp krizi rahatsızlığı, damar sertliğinin kalp damarlarını tutması sonucu ortaya çıkar.

Kalp damarlarında zaman içinde biriken yağlar, damar duvarında plaklar oluşturur ve bu plaklar zaman içerisinde damar boşluğunda kendine yer edinerek kan akımını yavaşlatır ve sonunda damarın tıkanmasına sebep olur. Bahsi geçen koroner adı verilen damarın tıkanması ile kalbe kan akışı engellenir ve böylece kanın bir türlü ulaşamadığı kalp kaslarının 1 dakika ila 6 saat arasında ölmesi ile kalp krizi gerçekleşir.

Kalp krizi nasıl anlaşılır?

İlk olarak göğüs bölgesinde 20 dakikadan fazla süren boyun, omuz ve kollara yayılan şiddetli bir ağrı duyulur. Kalp bölgesine baskı yapan ağrı, nefes darlığı, öksürük, baygınlık, kusma, mide bulantısı, baş dönmesi, çarpıntı, soğuk terler dökme ve aşırı halsizlik gibi reaksiyonlara neden olur. Kalp krizi bazen oldukça ani ve şiddetli bulgular ile kendini gösterir ve bu da kolay tanı konmasını sağlar. Ancak örneğin şeker hastalığına sahip bir kimsede bu belirtiler hafif bir ağrı ve rahatsızlık ile ortaya çıkacağı için bu durumlarda müdahale edilmesi daha güç olabilir.

Kalp krizinin başlıca nedenleri nelerdir?

- Stres

- Düzensiz yaşam ve beslenme tarzı

- Sigara, alkol ve benzeri uyarıcıların kullanımındaki artış

- Hareketsizlik

- Fazla kilo

Kalp krizi esnasında neler yapılmalıdır?

Kalp krizi geçiren hasta henüz hareket edebilecek durumdaysa ilk olarak bulunduğu yerin kapısını açık bırakarak derhal bir yere uzanmalı ve kendisi için acil olarak bir ambulans çağırmalı ya da etrafındakilerden yardım istemelidir. Kalp krizinin ilk saatinde yapılacak müdahale hasarı en aza indireceği için kişi ambulans dışında hiçbir araca binmemelidir. Hasta, ambulansı beklerken burun deliklerini kapatarak kuvvetli biçimde öksürmelidir; bu, geçici olarak da olsa kan akımını artırır. Eğer yakınınızda birinin o an kalp krizi geçirdiğine şahit oluyorsanız, vakit kaybetmeden ambulansa haber verin ve ambulans gelene dek o kişiyi bulunduğu yerde yatar pozisyona getirin. Bilinen başka bir kalp rahatsızlığı varsa ağzına iki adet aspirin verin, yakasını gevşetin, ayaklarını havaya kaldırın ve hastanın hava almasını sağlayın.

İşte olası bir kalp hastalığını önlemek adına sizler için kalp dostu birkaç öneri:

- Sağlıklı beslenin

- Fazla kilolarınızı verin

- Kan şekerinizi kontrol altına alın

- Sigarayı bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durmaya çalışın

- Daha fazla hareket edin

- Tansiyonunuzu kontrol altına alın

- Kolesterolünüzü kontrol altına alın

posta.com.tr