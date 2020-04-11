Karantina sürecinde nasıl beslenilmesi gerekiyor?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle korunmak için karantina da kaldığımız bu günler de sürekli bir şeyler atıştırmak yerine süreci avantaja çevirip bağışıklığımızı güçlendirerek kilo verebilir. Diyetisyen Tuğçe Yardal, karantinada sağlıklı beslenip kilo verme yöntemlerini anlattı. Hem de pilavdan, makarnadan veya mantıdan vazgeçmeden.

Karantina sürecinde neler yiyebilirim?

Meyve ve sebze alırken normal zamandan daha fazla alıp pişirerek buzdolabında saklayabilirsiniz. Önceliğimiz her zaman için sebze ve meyve olmalı. Karbonhidrattan bu süreçte uzak durmamız sağlığımız açısından oldukça önem taşıyor. Market alışverişinde ise paketli gıdaları tercih etmemeliyiz.

Karantina sürecinde uyku sınırlarınızı oluşturun

Karantinada uyku düzenimiz de bozulmaya başladı ve bu durum sağlıklı beslenmemize engel olmaya neden oluyor. Bu nedenle akşam yatış ve sabah kalkış saatlerini belirlememiz gerekiyor.

Evdeyken su içmeyi unutmamaya özen gösterin

Evde kaldığımız sürece bireyin vücut yapısına göre değişmekle birlikte muhakkak en az 2 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz.

Mantı yediğimiz gün ne yapmalıyız?

Mantı, pilav, börek veya benzeri bir öğün yediğinizde bu öğünü öğle ya da ikindi öğününde tüketmeye özen göstermeliyiz. Karbonhidrat tükettiğimiz öğünde ne kadar tükettiğimizi göz önünde bulundurarak bir sonraki öğün ya da bir sonraki gün beslenme listemizi düzelterek dengeleyebiliriz.

Beslenme düzeni ve karantinada diyet ile ilgili merak edilen her şey videoda.



