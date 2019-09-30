Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

30 Eylül 2019, Pazartesi 19:31
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Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Ligde galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılılar Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik elde etti. Kayserispor ligde 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

6 Aralık 2018'de Kayserispor'un başına geçen 59 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2020 yılı Mayıs ayı sonunda sona eriyordu.

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