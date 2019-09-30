Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
Ligde galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılılar Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik elde etti. Kayserispor ligde 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
6 Aralık 2018'de Kayserispor'un başına geçen 59 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2020 yılı Mayıs ayı sonunda sona eriyordu.