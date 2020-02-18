Kilo vermek için geliştirmeniz gereken 10 alışkanlık

Gün içinde yaptığınız faaliyetlerden ziyade, gün sonunda yaptığınız faaliyetler kilonuzu daha fazla etkiler. Gece vakti, en sevdiğiniz televizyon şovlarını izlerken aşırı abur cubur yeme eğiliminiz varsa, yanlış yoldasınız. Vücudunuzu en iyi formunda tutmak için sağlıklı alışkanlıklara geçmenizde fayda var. İstenmeyen kilolardan kurtulmak ve formda kalmak için geliştirmeniz gereken 10 alışkanlık hakkında tüm detaylar haberimizde.

1-Telefonunu kapat

Cep telefonunuz veya televizyonunuzla fazla vakit geçirmek, dikkatsizce yemek yemenize neden olabilir. Lighting Araştırma Merkezi'nde yapılan bir araştırma, teknoloji araçlarından yayılan ışığın aslında beyindeki melatonin üretimini baskıladığını buldu. Melatonin, vücut için ana uyku hormonudur ve üretilmediğinde uyku sorunları yaşarsınız.

2-Erken yat

Alarmınızı erken saate kurmanız, doğal olarak daha erken kalkmanızı sağlayacaktır. Brigham Young Üniversitesi, her gün belirli bir saatte uyumayı ve uyanmayı içeren tutarlı bir uyku programına sahip kadınların uyumayanlara oranla daha fazla kilo verdiğini belirtiyor.

3-Kafeinsiz bitki çayı iç

Yeşil çay, kilo vermek için harika olabilir, ancak kafein içerdiğinden yatmadan önce tükettiğiniz takdirde uykunuzu kaçırabilir. Moleküler tıp raporlarında yayınlanan bir araştırmaya göre, papatya çayı uykuyu iyileştirmeye yardımcı olan biyoaktif fitokimyasallar içeriyor. Rapor ayrıca papatya çayının vücutta bir anti-enflamatuar ajan olarak rol aldığını ve sindirim bozuklukları ile mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söylüyor.

4-Yatmadan önce bir şey yeme

Kilo verememenizin sebebi, yatmadan önce bir şeyler atıştırmanız olabilir. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yatmadan önce yemek yiyen kişilerin daha fazla kilo alma olasılığı yüksek. Bu yüzden gece yarısı atıştırmalıklarından kurtulun ve uyumaya çalışın. Uyku tutmuyorsa, cilt bakımı ve oje gibi bakım rutinleri de yapabilirsiniz. Buzdolabından uzak durun yeter.

5-Televizyon izlemek yerine meditasyon yap

Meditasyon sadece daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olmaz, aynı zamanda kilo kaybına da yardımcı olur. Dikkatli yemenize ve nasıl yediğinize her yönüne odaklanmayı gerektiren bir meditasyon formu, kilo vermeye yardımcı olabilir. Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmalara göre meditasyon ile dikkatli beslenme uygulayan kişilerin kilo verebildiklerini ve aşırı yemek yemekten kaçabildiklerini gösteriyor.

6-Günde 7-8 saat uyu

Annals of Internal Medicine tarafından yürütülen bir araştırmada, sekiz saatten daha az uyku uyuyan kişilerin kilo verme potansiyeli düşüyor. Çalışma, uyku eksikliğinin kilo kaybını yavaşlatabileceğini ve sadece 5 buçuk saat uyuyan kişilerin 8 buçuk saat uyuyanlardan daha az yağ yaktıkları ve daha az kilo verdiklerini gösteriyor.

7-Akşam yemeğini erken ye

Akşam erken yemek, beden ölçünüzün birkaç santim daha incelmesini sağlamanın en yollarından biri. Obesity Society tarafından yapılan araştırma, günün erken saatlerinde yemek yemenin kilo kaybına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun sebebi ise, kalorileri yakmak için daha fazla zamanımızın olması.

8-Koşmak yerine yoga yap

Yapılan araştırmalar, yoganın bağırsak ve zihin için en iyi egzersiz biçiminden biri olduğunu ortaya koyuyor. Günlük yaşamlarında yoga yapan kilolu kadınlar incelendi. Araştırma sonucunda, yoga yapan kilolu kadınların zayıfladıkları ve daha sağlıklı beslendikleri görüldü. Araştırmacılar ayrıca kadınların yoga kültürünü yatıştırıcı bulduğunu ve önceki kilo verme egzersizlerine göre daha faydalı bulduklarını belirtti.

9-Hafif egzersizler yapın

Uyku Araştırmaları Dergisi'nin bulgularına göre, ağır ve yüksek tempolu egzersizler sizi daha uzun süre uyanık tutabilir ve uyku döngünüzü bozabilir. Ancak yatmadan önce hafif bir egzersiz, uykunuzu etkilemeyecektir. Bu nedenle gece uyumadan önce ağır egzersizler yerine, mekik veya squat gibi hafif egzersizler tercih edin.

10-Tavuk yerine hindi yiyin

Psikiyatrik Araştırmalar Dergisi tarafından yayınlanan bir çalışmada, hindinin uykuyu tetiklemeye yardımcı olan hormon triptofan açısından zengin olduğu ortaya çıktı. Hindi aynı zamanda genç kalmayı sağlayan en iyi yiyecekler arasında yer alıyor.



