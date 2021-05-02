Ekonomi Kripto borsasına kara para düzenlemesi

Kripto borsasına kara para düzenlemesi

Ekonomi

Kripto borsasına kara para düzenlemesi

Son dönemde milyonlarca kişinin yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herhangi bir denetime tabi tutulmadığı için kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarında kolaylıkla kullanılabiliyor.

02 Mayıs 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Türkiye’de Thodex ve Vebitcoin gibi kripto para borsalarında yapılan vurgun bunun örneklerinden biri. Kripto varlıklara bir yandan yatırımcıların ilgisi artarken bir yandan da olası mağduriyetleri önlemek için düzenlemeler yapılıyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde bu kapsamda kripto paralarla alışverişi yasaklamıştı.

SORUMLU OLDULAR

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

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