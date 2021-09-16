Lazio galibiyeti sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0'lık Lazio galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
16 Eylül 2021, Perşembe 23:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Oyunu dengeledik, hatta öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu genç çocukların karşısında yılların Lazio'su... Kolay değil. Tecrübeleri arttıkça çok daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum."
"MARSİLYA MAÇI ZOR GEÇECEK"
"3 puanla başlamak güzel bir şey. İlk haftaya lider girmiş olduk, bu da sevindirici. Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek."
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN