Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Oyunu dengeledik, hatta öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu genç çocukların karşısında yılların Lazio'su... Kolay değil. Tecrübeleri arttıkça çok daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum."

"MARSİLYA MAÇI ZOR GEÇECEK"

"3 puanla başlamak güzel bir şey. İlk haftaya lider girmiş olduk, bu da sevindirici. Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek."

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