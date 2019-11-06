"Ayrılmayı düşünmedim"

Lionel Messi, World Soccer'a verdiği röportajda birçok konuy değindi. Ronaldo'nun kendisi için yaptığı "alıştığı yerden uzaklaşıp yeni maceralar yaşamalı" yorumu da sorulan Messi, "Herkes hedeflerini kendi belirler. Barcelona dünyanın en iyi kulübü. Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim, böyle bir ihtiyaç da duymadım" dedi.





"Bazen olmuyor"

Messi, sakatlığı nedeniyle sezonun başında ilk birkaç maçı kaçırmıştı. Sık sık yaşadığı sakatlıklarla ilgili ise "Zor bir durum. 25 yaşında gibi hissedersiniz, o zamanlar yaptıklarınızı hala yapabileceğinizi düşünürsünüz ama bazen olmuyor.





Vücudumuzun kendi kuralları var ve bazı şeylere izin vermiyor. Bu nedenle temkinli olmak zorundasınız" cümlelerini kurdu.





Hedef her zaman aynı

Bireysel ödüllerle ilgili de konuşan Messi "Önemli olan takıma ne kazandırdığınız. Hep söylediğim gibi, bireysel başarıların benim için önemi yok. Onları kazanmak elbette güzel fakat kazanamadığım zaman da her şey yolunda gidiyor.

Barcelona ile kupa kaldırmaya devam etmeyi amaçlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nin tekrar kazanmak istiyorum. Takım olarak hepimizin hedefinde bu var" dedi.