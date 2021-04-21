Futbol Liverpool'un sahibi John W. Henry özür videosu yayınladı

Liverpool'un sahibi John W. Henry özür videosu yayınladı

Futbol

Liverpool'un sahibi John W. Henry özür videosu yayınladı

Liverpool'un en büyük hissedarı olan ve Avrupa Süper Ligi'ne katılım kararından caydıklarını açıklayan John W. Henry, bir de özür mesajı paylaştı. Videolu olarak özür dileyen 71 yaşındaki iş insanı, 'taraftar olmadan futbol olamaz' dedi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Liverpool'un sahibi John W. Henry'nin videosundaki bazı cümleler şöyle:

Jürgen, Billy, oyuncular ve Liverpool'u daha iyi yapmaya çalışan herkesten özür dilerim. Taraftar olmadan bu spor ilerleyemez. İngiltere'de kimse farklı düşünmüyor. Bu son 24 saatte bu iyice belli oldu. Sizi duyduk, sizi duydum. Bu yıkımdan onlar sorumlu değil.



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