Luiz Gustavo arkadaşlarını eleştirdi: Herkes Ronaldinho!

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesi olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı sürprizlere sahne oldu. 7 haftadır kazanamayan ve 25 haftada sadece 4 galibiyeti olan Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Son 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti ise 7 haftaya çıktı.

Maçın ardından kötü gidişatlarıyla ilgili konuşan Luiz Gustavo, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor.

Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.

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