Olimpik Lyon'un takımdan gönderme kararı aldığı 34 yaşındaki Marcelo için Süper Lig ekibi Rizespor devrede.

Fanatik'in haberine göre, Stoper arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor Lyon forması giyen Marcelo ile anlaşmaya yakın. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fransız ekibi Lyon'un 2023'te sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu bedelsiz bırakacağı belirtiliyor.

Bu sezon Lyon formasıyla 2 maça çıkabilen Marcelo 2016-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giymişti.