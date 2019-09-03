Mbaye Diagne, Anderlecht taraftarlarını kızdırdı
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne, Belçika ekibiyle anlaşmadan önce bir başka Belçika takımı Anderlecht'le masaya oturmuştu. Anderlecht'le görüşmeleri olumlu giderken masadan kalkıp Brugge'a imza atan Diagne, şimdiden Anderlecht taraftarının tepkisini çekmiş durumda.
İlk olarak Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşan Diagne, son anda karar değiştirip Club Brugge'e transfer olmuştu.
Belçika basınında yer alan haberlerde, Anderlecht taraftarlarının golcü futbolcuya havalimanında saldırı planladığı ileri sürüldü.
Diagne'nin havaalanına indiği sırada Club Brugge'lu yöneticilerin, güvenlik görevlililerinin yardımıyla yıldız futbolcuyu kafasını örttükleri çeketle gizleyerek havalimanından çıkardığı ve olası bir saldırıyı engelledikleri ifade edildi.
Öte yandan Belçika polisinin Diagne'nin can güvenliği tehlikesi nedeniyle belirli bölgelere gitmemesi yönünde uyarı yaptığı ifade edildi.
Hürriyet Spor Arena