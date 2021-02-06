Magazin Menemen'den sonra Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Menemen'den sonra Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Magazin

Menemen'den sonra Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yeni bir anket paylaştı. Twitter'da takipçilerine, 'Uluslararası bir çorba yarışması olsa, tarhana mı yoksa mercimek ile mi katılırdınız? diye sordu. Şimdilik mercimek önde.

06 Şubat 2021, Cumartesi 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın dört bir yanına yaptığı lezzet yolculukları ile bilinen, aynı zamanda ekonomi, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim almış bir akademisyen olan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından yeni bir anket başlattı.

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Vedat Milor, "Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?" diye sordu.

Milor, "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" diye yazdı.


Mercimek önde

Anket yeni başladı fakat Mercimek çorbası seçeneği önde gidiyor. Anketin yanı sıra ortaya eğlenceli yorumlar da çıktı.

İşte onlardan bazıları:

  • Bamya çorbası nerede hocam bir Konyalı olarak kırıldım. Kendim sevmesem de propagandasını her zaman yaparım.
  • Mercimek ne Allah aşkına ya? Sade erişte gönderin daha iyi!
  • Bol sarımsaklı işkembeyi koy bakalım rakipler nasıl Allah'ına kavuşuyor.
  • Şahsen her ne kadar mercimeğe oy vermiş olsam da Uluslar arası bir çorba yarışmasına gidecek tek çorba yüksük çorbası olurdu. 
  • Tarhana ne ya gerçekten. Keloğlan mıyız biz?

İlgili Haberler
Tarhana çorbası tarifi: Tarhana çorbası nasıl yapılır?


İlgili Haberler
Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
İlişki sorunlarında 80/20 kuralı
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
6 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Dünyaya açılmak... Ama neresine?
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Bekir Saçar
1500 yıllık su sarnıcında kutlama
Bekir Saçar
Funda Duru
Instagram'ın ilham veren sanat profilleri
Funda Duru
Hande Kazanova
1 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
1 Şubat haftası ilişkilere dikkat!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rober Hatemo: Fıttırmak üzereyim