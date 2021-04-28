Futbol Mustafa Denizli resmen Altay'ın başına geçti

Mustafa Denizli resmen Altay'ın başına geçti

Futbol

Mustafa Denizli resmen Altay'ın başına geçti

Altay, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaştığını açıkladı. Kulüp, kendieri için efsane olan Denizli'yi "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa" notuyla karşıladı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi getirdi. Denizli, sezon sonuna kadar Altay'ı çalıştıracak. Tecrübeli hoca, kendisine ödenecek maaşı ise şehitler için bağışlayacak.

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