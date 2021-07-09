Hem selamlama hem de vedalaşma sırasında da kullanılan namastenin anlamı ve ne demek olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Namaste, her ne kadar karşılama ve uğurlama sırasında kullanılsa da basit bir kelimeden ziyade derin anlamlara sahiptir.

NAMASTE NE DEMEK?

Namaste hoş geldin ve selam kelimelerinin yerine kullanıldığı gibi hoşça kal anlamına da kullanılıyor.

NAMASTE HANGİ DİLDE NE ANLAMA GELİYOR?

Sankritçe bir kelime olan namaste, insanlar arasında sevgi ve saygının devam etmesini amaçlayan bir kelime olarak dile getiriliyor. Namaste kelimesi çoğunlukla yoga felsefesinde yer alan insanlara sevgi ve saygının sunulduğu bir kelimedir.

Namaste kelime anlamı olarak hoş geldin, merhaba ve iyi kal anlamlarına gelmektedir. Namaste kelimesi sadece ağız alışkanlığı olarak değil karşıdaki kişiye saygı ve sevgi duyulduğunu göstermek için kullanılır. Yoga felsefelerine göre var olan her canlıya sevgi ve saygı duyulması koşulu vardır. Namaste kelimesi ile selam verildiğinde ise sevgi ve saygıya layıksın anlamına gelmektedir.

Yoga felsefelerinde insanın içinde tanrının bir parçası olduğuna inanılmaktadır. Namastenin kelime anlamı ise yoga felsefesinde içimdeki tanrı içindeki tanrıyı selamlar anlamını taşımaktadır. Böylelikle de içinde insanın kutsal yanlarını selamlamak ve onu ulaşabileceği en yüksek mertebelere ulaştırmayı amaçlar.