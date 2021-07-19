Ne boş oda kaldı ne de çadır alanı! Akın ettiler

Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar bayram tatili ile birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarına gitmek için geçen haftadan itibaren yola çıkmaya başladı. Kısıtlama dönemlerinden sonra ilk uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler turizm bölgelerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde turizm sektöründen temsilciler de yaptıkları açıklamalarda vatandaşların mağdur olmaması için mutlaka rezervasyon yaptırarak yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Hürriyet'ten Emre Eser, bu bayram tatilinde Bozcaada’daki yoğunluğun nabzını tuttu. Eser'in yazısı; İstanbul ve çevresinden Assos, Bozcaada, Altınoluk ve Ayvalık gibi yerlere gitmek üzere yola çıkanlar feribotlarda yoğun kuyruklar oluşturduğunu gördük. Bu yoğunluk dinlenme tesislerinde bile kendisini gösteriyordu. Bozcaada’ya geldiğimizde ise turizmcilerin yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğunu gördük. Daha feribota binmeden son dakikacılar telefonlara sarılmıştı. Dört bir yanımda telefonla konuşanların hepsinden aynı soruyu duyuyordum: ‘Alo boş oda var mı?’ Bu soruyu gittiğimiz her yerde duymaya devam ettik.

SON ODALAR KARABORSA

Biz de durumu kontrol etmek için Bozcaada’daki otelleri ve pansiyonları aramaya başladık. Neredeyse her işletmeden aynı cevabı aldık: ‘Maalesef boş yerimiz kalmadı.’ Bu durum sadece oteller için de geçerli değildi. Pansiyonlar, kiralık evler, bağ evleri ve kamp alanlarında da doluluk yüzde 100’e ulaşmıştı. Üstelik fiyatlar hem geçen bayrama göre hem de geçen seneye göre ciddi derecede yükseliş gösteriyordu. Geçen yıl 300 lira olan aynı butik otelin oda fiyatı 850 liraya, 600 lira olan otelin oda fiyatı 1150 liraya, 200 lira olan bungalov fiyatı 400 liraya, 75 lira olan tek kişilik çadır yeri fiyatı ise 100 liraya kadar çıkmış durumda. Bazı işletmeler ise geçen yılki fiyatlarını 3 katına kadar çıkarmış. Kalan son odalar ise karaborsa olmuş. Adaya gelmeden bir ay önce rezervasyon yapanlarla son dakikacıların ödediği ücret arasında kat kat fark var.

RESTORANLAR DA DOLDU

Adada fiyatlar bu kadar yükselmesine ve boş yer kalmamasına rağmen, gelişlerde bir azalma yaşanmadı. Her geçen saat adaya gelen kişi sayısı artıyordu. Odalarda boş yer kalmadığı gibi özellikle akşam saatlerinde turistlerin ilgi gösterdiği restoranlarda da yemek yemek çok zorlaşmıştı. Bazı mekânlarda bazı boş masalara rastlasak da ilgi bir hayli yoğundu. Restoranların çoğu rezervasyonla turistleri kabul ediyordu. Buralarda da fiyatlar geçen yıla göre bir hayli yükselmiş. Konuştuğumuz bazı restoranlar fiyat artışlarının yoğun ilgiden kaynaklamadığını, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

GÜN BATIMINA ZAM GELDİ

Adadaki yoğunluğa bağlı fiyat artışı sadece odalarda değil yeme-içme yerlerinde de kendisini gösteriyor. Çoğu işletme menü fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 25-30 artışa gitmiş. Plajlardaki şezlong ve şemsiye fiyatları 30 liradan 70 liraya yükselmiş. Bozcaada denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Polente Feneri’ndeki gün batımı organizasyonu ise yine maliyet açısından ikiye katlanmış durumda. Tepeye gidip gün batımını izlemek isteyenler yanlarına çoğu zaman şarap ve peynirden oluşan küçük paketler alıyordu. Geçen yıl 40 liradan başlayan şaraplar 75 liradan satılırken, peynir tabakları da yüzde 40-50 oranında zamlanmış.



