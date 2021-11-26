Futbol Nsakala'dan dikkat çeken paylaşım! Kadro dışı kalmıştı

Nsakala'dan dikkat çeken paylaşım! Kadro dışı kalmıştı

Futbol

Nsakala'dan dikkat çeken paylaşım! Kadro dışı kalmıştı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice Nsakala'nın paylaşımı dikkat çekti. Yıldız futbolcunun yeni takımı merak konusu olurken yaptığı idmanı paylaştı.

26 Kasım 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice Nsakala, sosyal medya hesabından idmanını paylaştı. Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Milliyet

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