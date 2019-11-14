Omega 3 eksikliği çocuklarda zeka gelişimini etkiliyor

Çocukların büyürken vitamin ve mineral almaları, hem beyin hem de sinir sistemi açısından önemli. Çoğu çocuk dengeli bir beslenmeden yeterli miktarda besin alır, ancak bazı durumlarda takviye vitamin veya mineral alması gerekebilir. Çocukların beslenmesinde kilit rol oynayan besinlerden biri de Omega 3 içeren besinlerdir. Omega 3’ün faydaları hakkında bilgi veren Nöroşirürji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Omega 3 beyinde ve sinirsel iletilerde rol oynayan çok önemli bir bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde zeka gelişimi veya kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkıyor” diye konuştu.





Soğuk deniz balıkları Omega-3 bakımından zengin

Çocuk sağlığı ve beyin gelişimi için Omega 3'ün önemli olduğunu belirten Op. Dr. Bıkmaz, “Beyindeki yağların yüzde 20’si DHA denilen Omega-3'lerden oluşuyor. Soğuk deniz balıkları Omega-3 ve DHA bakımından oldukça zengin. O nedenle Omega 3 almak şart ve bunun en uygun yolu soğuk deniz balıklarını, yani somon, uskumru ve ton balığını tüketmek” diyor.

Çocuklarda okul başarısını etkiliyor

Omega-3 yağ asitlerinin özellikle DHA’nın çocuklarda beyin, sinir ve retina gelişimine katkıda bulunduğunu anlatan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Omega 3 takviyesi alan veya Omega 3'den zengin beslenen çocuklarda okul başarısının daha yüksek çıktığını gösteren çalışmalar literatürde yer almaktadır. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesinde özellikle EPA ve DHA açısından zengin beslenmesine önem verilmeli. Derin ve soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen balık yağları EPA ve DHA açısından zengindir” diye konuştu.

Beyni geliştiriyor, göz ve sinir sistemine yardımcı oluyor

Bıkmaz, balık yağında bulunan Omega-3 yağ asidinin, 4-13 yaş çocuklarda beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Tüm bireylerde Omega 3 yağ asidinin alımını arttırmak ve özellikle gelişim çağındaki çocukların EPA ve DHA'dan zengin olan balıkları tüketip eksikliklerinin görülmelerini önlemek beyin gelişimi için şarttır” şeklinde konuştu.

İHA

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