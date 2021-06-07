Futbol Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile resmen imzaladı

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile resmen imzaladı

Futbol

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile resmen imzaladı

Fenerbahçe'nin tekliflerini kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz, daha önce anlaştığını açıkladığı Stuttgart ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe'den ayrılan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz transferini resmen açıkladı. Genç oyuncu Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.


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