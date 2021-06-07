Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile resmen imzaladı
Fenerbahçe'nin tekliflerini kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz, daha önce anlaştığını açıkladığı Stuttgart ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe'den ayrılan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz transferini resmen açıkladı. Genç oyuncu Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
https://twitter.com/VfB/status/1401854140528144388