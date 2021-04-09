Ekonomi Patates ve soğan bedelsiz dağıtılacak! Bakan duyurdu

Patates ve soğan bedelsiz dağıtılacak! Bakan duyurdu

Ekonomi

Patates ve soğan bedelsiz dağıtılacak! Bakan duyurdu

Stokları önlemek için patates ve soğan alımına başlanılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.

09 Nisan 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada satın alınan patates ve soğanların ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.

Bakan Pakdemiri'nin açıklamaları şöyle:

-Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.

-TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanı İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaktır.

-Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup Mübarek Ramazan Ayı'na girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.

-Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

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