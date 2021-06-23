Futbol Peter Zulj resmen Başakşehir'de

Peter Zulj resmen Başakşehir'de

Futbol

Peter Zulj resmen Başakşehir'de

Başakşehir geçen sezonki faciayı yeniden yaşamamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Peter Zulj ile sözleşme imzalayan Başakşehir, oyuncuya 3 yıllık imza attırdı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u üç yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 


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