İşte Cocu'nun açıklamaları:

Yarın hepimiz için önemli bir maça çıkacağız. Son lig maçından sonra sorularınızı almadığım için özür dilerim. O maçta ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım ve yoğun duygular yaşıyordum. Ama hem şu an, hem de maçtan sonra uygunum. Zagreb'deki maçta iyi bir sonuç alamadık ama yarın kendi sahamızda olacağız. Beşiktaş karşısında da iyi bir performans sergilemiş ama sonuç alamamıştık. Yarın ve pazar günü ayağa kalkabileceğimizi göstermek zorundayız.

'KABUL EDİLEMEZ'

Fenerbahçe'nin ne zaman ayağa kalkacağıyla ilgili bir soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, “Ayağa kalkmayı en erken şekilde başarmaya çalışacağız. Herkes çok çalışıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil, mutlu olamaz. Özellikle taraftar bu durumdan mutlu olamaz. Yönetim de mutlu değil.

Sadece bireysel olarak performans almamalıyız futbolculardan. Takım halinde bu işi başarmalıyız. Bireysel olarak kesinlikle mümkün değil başarmak.

Bu değişimi hep birlikte yaparak başarıya ulaşacağız. Hem saha dışında hem sahada bu değişimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için olması gereken bir durum değil. Buradan çıkmak istediğimizi kesinlikle göstermeliyiz. Son maç hayal kırıklığıydı. Yarın yine bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız.

Son derece kritik bir maça çıkacağız. Önümüzde iç sahada oynayacağımız iki maç var ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermek açısından önemli maç olacak. Herkes bu baskıyı hissediyor. Biz bu durumdan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'SKRTEL ARAMIZA DÖNDÜ'

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Martin Skrtel'in oynayıp oynamayacağıyla ilgili olarak, “Aramıza döndü. Antrenmanlara katıldı. Döndüğü için mutluluk yaşıyoruz" dedi. Rakipleri Spartak Trnava ile de görüşlerini aktaran tecrübeli hoca, şunları söyledi:

"Rakibimiz, Anderlecht gibi bir takımı mağlup etti. Onları izlerken takım ruhunu gördüm. Sonuna kadar savaşıyorlardı. Bütün yüreklerini sahaya koyarak kalelerini savundular. Lig maçlarına baktığımızda biraz şanssız olduklarını gördüm. Belki bizle biraz kıyaslayabiliriz.”

'ARAMIZDA BÖYLE BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞMEDİ'

Ali Koç’un istifasını istediğiyle ilgili bir soruya ise Hollandalı teknik adam, “Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü doğru değil bu durum. Ali Koç ile aramızda öyle bir konuşma gerçekleşmedi. Biz bir yolculuğa çıktık. Hepimizi etkiliyor bu durum. Bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Biz sadece şu an yarınki maçı bekliyoruz” diye konuştu.

Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri şöyle;

- Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadık. Yarınki Spartak Trnava maçı daha da önem kazandı. İç sahada mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şu an bulunduğumuz durumun farkındayız. Gruptan çıkabilmek için hepimizin biraz daha takım halinde sorumluluk alması gerekiyor.

- Birbirimizle konuşuyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Bireysel olarak bir tık daha üst seviyeye çıkması lazım. Daha fazla sorumluluk almalıyız. Bu bir takım oyunu. 2-3-4 kişiyle idare edebileceğimiz bir şey değil. Fenerbahçe genlerinde böyle başlangıçlar olamaz. Daha iyi bir takım olmalıyız. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. İnşallah yarın iyi bir başlangıç yaparız.