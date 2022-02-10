Clarence House'tan yapılan açıklamada Prens Charles'ın kendini evinde karantinaya aldığı ve önceden planladığı etkinlikleri iptal ettiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada 'Bu sabah Galler Prensi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı ve şimdi karantinada. Majesteleri Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak." denildi.

73 yaşındaki Prens Charles, ilk kez Mart 2020'de koronavirüse yakalanmış ve aklanmıştı. O dönem hafif atlattığını söylemişti.

Prens Charles, şimdi Kraliyet Balmoral malikanesindeki Birkhall evinde yedi günlük karantinaya girdi.