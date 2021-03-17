UEFA Başkanı Alexander Ceferin, EURO 2020'deki tüm maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ceferin, 12 ülkede düzenlenmesi planlanan turnuvada 'seyirci oynama şartı'nı kabul etmeyen ülkelerin fikstürden çıkarılacağını ilan etti.

UEFA Başkanı, "EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. İdeal senaryo 12 ülkeden oluşuyor ama bunun gerçekleşmesi mümkün olmazsa, turnuva 10 veya 11 ülkede devam edecek" dedi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.