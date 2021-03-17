Resmen açıklandı! EURO 2020'de tüm maçlar seyircili olacak
2021 yazına ertelenen EURO 2020 turnuvası, bu yaz 12 ülkede yapılacak. Salgın dolayısıyla seyircisiz oynanma ihtimali konuşulan turnuva için Alexander Ceferin'den resmi açıklama geldi. UEFA Başkanı Ceferin, maçların seyircili olacağını açıkladı.
17 Mart 2021, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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UEFA Başkanı Alexander Ceferin, EURO 2020'deki tüm maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ceferin, 12 ülkede düzenlenmesi planlanan turnuvada 'seyirci oynama şartı'nı kabul etmeyen ülkelerin fikstürden çıkarılacağını ilan etti.
UEFA Başkanı, "EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. İdeal senaryo 12 ülkeden oluşuyor ama bunun gerçekleşmesi mümkün olmazsa, turnuva 10 veya 11 ülkede devam edecek" dedi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
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