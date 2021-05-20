Şampiyon Beşiktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.

DHA