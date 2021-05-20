Şampiyon Beşiktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, tam takım olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın başta olmak üzere tüm futbolcu ekibi ziyarette hazır bulundu.
20 Mayıs 2021, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.
DHA
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