Bitime 4 hafta kala küme düşen Schalke 04, 33 yıl sonra Bundesliga'ya veda etti. 30. haftada Arminia Bielefeld’e 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.

Alman ekibi Mavi 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu.

Schalke sadece 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış ve son 16 turu oynamıştı.



