Futbol Schalke küme düştü! İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamışlardı

Schalke küme düştü! İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamışlardı

Futbol

Schalke küme düştü! İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamışlardı

Bundesliga'nın köklü takımlarından Schalke 04'ün uzun süredir belli olan küme düşüşü matematiksel olarak da kesinleşti. Schalke bu sezon sadece 2 galibiyet alabilmişti.

21 Nisan 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Bitime 4 hafta kala küme düşen Schalke 04, 33 yıl sonra Bundesliga'ya veda etti. 30. haftada Arminia Bielefeld’e 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.

Alman ekibi Mavi 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu.

Schalke sadece 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış ve son 16 turu oynamıştı.


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