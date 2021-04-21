Schalke küme düştü! İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamışlardı
Bundesliga'nın köklü takımlarından Schalke 04'ün uzun süredir belli olan küme düşüşü matematiksel olarak da kesinleşti. Schalke bu sezon sadece 2 galibiyet alabilmişti.
21 Nisan 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Bitime 4 hafta kala küme düşen Schalke 04, 33 yıl sonra Bundesliga'ya veda etti. 30. haftada Arminia Bielefeld’e 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.
Alman ekibi Mavi 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu.
Schalke sadece 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış ve son 16 turu oynamıştı.