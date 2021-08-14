Maçı kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün itibarıyla kazanmak çok önemli. Oyundan ziyade skor almak bizim için ok önemliydi çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Sonradan katılan, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Çok hazır değiliz ancak hazırlanıyoruz. Takıma dahil olacak futbolcularımız var onların da hazırlık süreci var ancak bir süre sonra bunları toparlayacağız. Oyundan da skordan da çok memnunum, futbolcularıma teşekkür ediyorum. Taraftarla buluşmaktan dolayı çok memnunuz, çok özlemiştik. İyi bir sezon başlangıcı oldu inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"BİR AYLIK SÜREÇTEN SONRA HAZIR OLACAĞIZ"

Oyun anlayışlarını oturtmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Oyun anlayışımızı oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de anlayışımızı değiştirmek istemiyoruz. Fizik olarak çok hazır değiliz ancak bir aylık bir süreçten sonra hazır olacağız. Aynı kadroyla oynuyoruz. Bir Kenan bir de Salih var. Onların da katkı yapacağını düşünüyorum. Geniş bir kadro olması bizim için çok iyi çünkü geçen sezon sonunda bazı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene hem Türkiye hem Avrupa 50’den fazla maç oynayacağız. O yüzden alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"BATSHUAYİ AKSİLİK OLMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BURADA OLUR"

Chelsea’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi’nin gelecek hafta İstanbul’da olacağını ifade eden Yalçın, "Elimizden geldiğince, ekonomik olarak kulübü sıkıntıya sokmadan doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak süreç uzuyor. Geç mi kaldık evet ama Avrupa’dan oyuncu almak, santrfor seçimi yapmak çok zor. Son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olur diye düşünüyoruz.

Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya da futbolcu katmaya çalışıyoruz ama kolay değil. Verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil. Futbolcuların bizi tercih etme nedenleri bu. Aynı zamanda tabii Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız, bu yüzden de avantajlıyız. Avrupa’da bu paraları da alamayabilirler. İnşallah bir iki transfer daha yapacağız" şeklinde konuştu.

"ALEX’İN FİZİK DURUMU GAYET İYİ"

Yeni transfer Alex Teixeira’nın fizik durumunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, dediğim gibi kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz. Oyunculara göre sistem kurmuyoruz, farklı bir oyun sistemi kurmayı düşünmüyoruz. Alex, zaten çok yetenekli, uyum sağlayacağını düşünüyorum. Fizik durumu da gayet iyi. Haftaya kadroya alırız, belki kullanırız bir yarım saat ama 6 aydır oyuncu futbol oynamadı. Haliyle çok riske de atmak istemiyoruz."

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Biraz zamana ihtiyaçlarını olduklarının altını çizen Yalçın, şöyle konuştu:

"Oyunsal anlamda çok konuşmak istemiyorum, sezonun ilk maçı. Oyuncularımızı da hazırlık maçlarında 45 dakika oynattık sadece ama bugün itibarıyla genelde arka bekleri çok fazla öne çıkarıyoruz, öndeki oyuncularımız da buna çok müsait oyuncular. Farklı farklı oyuncu modellerimiz var ama aynı modeli oynamaya çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var bu zaman sonucunda çok iyi yere geleceğimizi düşünüyoruz."

"YABANCI OLSA ALMAZDIK"

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmaya hazırlandığı kaleci Mert Günok ile ilgili de konuşan Yalçın, "Mert çok önemli bir kaleci milli takımın da kalesini korudu aynı zamanda da Türk bir kaleci. Yabancı olsa almazdık. Biz herkesle oynayabiliriz, bizim için o oynamış bu oynamış fark etmiyor. Kim oyuna ayak uydurabiliyorsa onu kullanıyoruz. Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan sahada ne yaptıkları ve oyuncularımız da bunun çok bilincinde. Zaman zaman olmayabilir, kaybedebiliriz bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ama maç maç düşünüyoruz" dedi.

"SALİH’İN ALIŞMASI ZAMAN ALABİLİR"

Transfer döneminde kadroya dahil edilen Salih Uçan ile ilgili düşüncelerini de aktaran Yalçın, "Bizde farklı bir oyun anlayışı var Salih’in de alışması zaman alabilir ve çok normal. Atiba gibi öne gitmesini gol atmasını, pas trafiğinin içinde olmasını istiyoruz. O da sezon başından beri iyi antrenmanlar yaptı, dışında kalmadı. O da alışacak, öyle düşünüyorum. Zaman vermek lazım. Futbol artık çok zor bir oyun oldu. Biraz zaman verelim. O bölgede oynayacak çok oyuncumuz var. Hazır olanları en doğru şekilde kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"ONLAR BENİ NE ZAMAN NEREDEN ÇAĞIRIRSA ÇIKARIM"

Taraftarın kendisini ne zaman, nereden çağırırsa çıkacağını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftara gelince de onlar beni içeriden çağırdı ve evet çıktım. Onlar beni ne zaman nereden çağırırsa çıkarım. Onlar beni çok destekledi, gelmemde de çok önemli bir rol oynadılar. Her zaman baş tacımız onlar bizim."

BÜLENT UYGUN: SON ŞAMPİYON GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Öncelikle Beşiktaş’ı tebrik ederim. Son şampiyonla oynadık zaten en iyi adamları takımda tutarak son şampiyon gücüne güç katmıştı. Bireysel hatalarımız var.

Yeni transferleri adapte etmeye çalıştık. Giden oyuncularımız çok fazla. Buna rağmen gayet iyi bir performans sergiledik, pozisyonlara girmeye çalıştık. Santrfor mevkiinde taktik değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Ancak ben futbolcularımı tebrik ederim inşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi bir Rizespor’u taraftarlarımıza izleteceğiz" şeklinde konuştu.

"CANER İLE GÖRÜŞMELERİN BAŞLADIĞINI BİLİYORUM"

Takımda bazı mevkilerde eksikleri olduğuna dikkat çeken Uygun, "Mevkisel olarak bazı eksikliklerimiz var ama başkanımız dört transfer daha yapacak. Hatta bir iki tane daha genç transferimiz olacak. Lig uzun bir maraton. Alternatifli bir kadro kurmak için başkanımız da yönetimimiz de ellerinden geleni yapıyor. Caner Erkin çok kaliteli bir futbolcu, biz takımımızda görmek isteriz ama yurt dışından teklifler aldı onlarla görüşüyor. Yönetimimiz ilgileniyor. Caner’le görüşmelerin başladığını biliyorum" diye konuştu.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Bülent Uygun, "Malum 18 futbolcumuz gitti. Yerine bir buçuk ayda transfer yapabilmek adına takım kurgusu sağlamaya çalışıyorsanız zor olur. Antrenmansızlığı ve sistemi kurmaya çalışıyoruz ancak sadece zamana ihtiyacımız var.

Beşiktaş, geçen sezon oynadığı futbolla ve yeni transferlerle çok iyi bir takım. Biz de Rizespor olarak bir anda sihirli değnekle takımı uçuramayız ancak gayet memnun olduğumuz bir takım var. Ben de istiyorum hayal ettiğim futbolcular benimle olsun ancak biraz zaman gerekiyor. Yavaş yavaş olacak, belki yenildik ancak toparlayacağız ve takımdan memnunum" dedi.

"RİZESPOR TARAFTARINDAN SABIR İSTİYORUM"

Rizespor taraftarından sabır istediğini söyleyen Uygun, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben de 18 futbolcunun gitmesini istemem, takım tarihinde en zor sezonu yaşıyoruz. Federasyonun nasıl bir kurgu vereceğini bilmiyorduk. Futbolcuların gitmiş olması nedeniyle başkanın da bir ay sonra gelmesiyle birlikte transfer edemedik bazı futbolcuları.

Menajer olayları da var. Aynı futbolcu için birçok menajer yazıyor, bir tanesinden almaya çalışıyorsunuz ancak ortalık karışıyor ve transfer yatıyor. Rizespor taraftarlarından tek istediğimiz sabır. Ben de isterim geldiğimde takımın tam olmasını ancak olmuyor. Türk futbolunda altyapı yok bu yüzden yaşanan sorunları biz bir yerlere getirmeye çalışıyoruz böylece sezon sonu hoca suçlu oluyor ancak suçlu hoca değil sistem."

DHA