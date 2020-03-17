Sinemalarda yılda 13 bin kalori tüketiyoruz

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yetişkin bir İngiliz, sinema salonlarında film izlerken senede yaklaşık olarak 13 bin kalori tüketiyor. Katılımcılar, her sinemaya gidişlerinde film esnasında şekerlemeler, patlamış mısır ve sıcak sandviçlerin olduğu toplam 1.795 kalorilik bir menü tüketiyor. Ortalama kilodaki bir kadına ise günlük olarak 2 bin kalori tüketmesi tavsiye ediliyor. Sıradan bir sinema seyircisinin yılda 7 kere sinemaya gittiği hesap edilirse, sinemalarda kişi başı yıllık olarak tüketilen kalori miktarı 12 bin 565'e ulaşıyor. Araştırmaya göre sinema salonlarının favori atıştırmalığı patlamış mısır. Bunu şekerlemeler ve dondurma takip ediyor.

Daha sağlıklıları olmalı

2 bin kişiyle yapılan araştırmada, her 10 kişiden 4'ünün sinema salonlarında daha sağlıklı yiyeceklerin bulunmasını istiyor. 4 kişiden biri sağlıklı karışık kuruyemişlerin, 10 kişiden biri havuç, katılımcıların yüzde 15'i ise muz cipslerinin bulunmasını isterdi. Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, sinemada satın aldıkları yiyeceklerin aşırı pahalı olduğunu, yüzde 50'si ise yiyeceğe daha az para ödeseydi sinema biletine verdikleri paradan daha az rahatsızlık duyacaklarını belirtti.

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