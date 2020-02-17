Sivasspor 4 haftadır galibiyet alamıyor

11. haftadan beri liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, 22. hafta itibarıyla liderliği Trabzonspor'a kaybetti.

19. hafta maçları bittiğinde sadece 2 mağlubiyeti olan ve 11 haftadır yenilmeyen Sivasspor, son 4 maçta 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.

İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlayıp "Sivas bıraktığı yerden devam edecek" diye düşündürtmesine rağmen arkasından gelen 5-1'lik ağır Gaziantep FK yenilgisi moralleri bozmuştu.

Zorlu fikstür nedeniyle önce Başakşehir'le iç sahada 1-1 berabere kalan ve ardından Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Sivasspor, lider durumdayken kendini bir anda 4. sırada buldu.

Sivasspor bir sonraki hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, Sivasspor'un 3 puan gerisinde ve 1 sıra arkasında bulunuyor.