Sivasspor 4 haftadır galibiyet alamıyor
Ligin ilk yarısında en fazla galibiyet alan, en uzun süre yenilgisiz seri yakalayan ve en çok puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, ikinci yarı büyük düşüşe geçti. Sivasspor son 4 haftadır maç kazanmıyor.
17 Şubat 2020, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
11. haftadan beri liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, 22. hafta itibarıyla liderliği Trabzonspor'a kaybetti.
19. hafta maçları bittiğinde sadece 2 mağlubiyeti olan ve 11 haftadır yenilmeyen Sivasspor, son 4 maçta 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.
İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlayıp "Sivas bıraktığı yerden devam edecek" diye düşündürtmesine rağmen arkasından gelen 5-1'lik ağır Gaziantep FK yenilgisi moralleri bozmuştu.
Zorlu fikstür nedeniyle önce Başakşehir'le iç sahada 1-1 berabere kalan ve ardından Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Sivasspor, lider durumdayken kendini bir anda 4. sırada buldu.
Sivasspor bir sonraki hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, Sivasspor'un 3 puan gerisinde ve 1 sıra arkasında bulunuyor.